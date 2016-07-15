В Ницце отменили концерт Рианны и джазовый фестиваль

Президент региона, который включает и Ниццу объявил, что джазовый фестиваль, который должен открыться 16 июля, а также концерт певицы Рианны, который был запланирован на вечер 15 июля, отменены.

Об этом пишет kp.ua.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что по всему городу будут спущены флаги.

Напомним, что вечером 14 июля в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии террорист на грузовике принялся давить людей на набережной. Погибли 80 человек.

Автомобиль ехал за жертвами на протяжении двух километров. По словам очевидцев, затем по людям начал стрелять из автоматов. Позже водителя застрелили полицейские. Внутри машины нашли взрывчатку и много оружия. Водителем оказался 31-летний житель города тунисского происхождения.