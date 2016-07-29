Актер Илья Дерменжи: Мечтал играть в КВН, чтобы меня по телевизору показывали

Экранный украинский мажор из скетч-шоу "Страна У" Илья Дерменжи ездит на метро. И признается, что смог бы сыграть не хуже того нищего попрошайки, которого видит каждый день в метро. Но если серьезно, юморист давно мечтает о драматической роле и сейчас работает в группе авторов над сценарием драматической истории по заказу "95-квартала". Он также является редактором "Лиги Смеха" и имеет одну маленькую особенность — говорит голосом Владимира Зеленского.

- У тебя ведь диплом экономиста. Как экономист стал юмористом?

- Украина — это замечательная страна, где люди после двух высших образований устраиваются на радиорынок и продают там телефоны. Государство делает все для того, чтобы лучшие мозги уезжали за границу. Конечно же, я имею ввиду не себя, ведь я здесь. И честно говоря, желания уехать из страны даже в самые непростые времена не было. Чтобы появилось желание эмигрировать, нужно иметь к этому какие-нибудь предпосылки. Если бы я там был реализован, то с удовольствием бы поехал. Но так замечательно сложилось, что нашел себе здесь хорошее применение.

Вообще не было у меня профессии мечты. Точно знаю, что не хотел стать наркоманом (смеется). Ну а если серьезно, то сколько себя помню, хотел зарабатывать много денег и все себе позволять. Еще в студенчестве начала вести мероприятия и зарабатывать намного больше банковского клерка. Так что выбор был очевиден. Играть в КВН тоже мечтал, чтобы меня по телевизору показывали. А единственный возможный путь — это поступить в университет, не важно, на какой факультет, и попасть в студенческую команду КВН.

- Школа КВН помогает сейчас в работе в юмористических проектах. Или юмор — это генетическая штука?

- Я всегда был веселым парнем, таким родился. У меня веселые родители и они понимают любые шутки. Да и вообще в нашей стране без юмора сложно.

А КВНу спасибо огромное, научил ничего не бояться. Наша команда проигрывала по 1000 раз, и постоянно каждый себе говорил: "все, это был последний раз, нас недооценивают, мы такие гениальные, а они нас не воспринимают". Но через две недели начинали снова и снова. КВН — замечательная игра, которая в первую очередь учит не сдаваться.

Были времена, мы выступали, когда в зале сидело три человека и в Олимпийском, где было семь тысяч человек. А с ComedyClubKrymStyle семь лет колесил по Крыму. Мы давали 11 концертов в неделю. Получается, за два с половиной месяца было — 100 концертов. А в Крыму публика разношерстная… Но всегда все проходило на высоком уровне, ведь все были пьяные, в том числе и мы. Шучу, конечно.

- Твоя роль в скетч-шоу "Страна У" переплетается с жизнью?

- Нет, я не мажор (смеется). И никогда им не был.

- А как относишься к таким людям?

- Лишь бы не мешали жить другим … А когда разбивают бутылки о головы официанток или пьяные сбивают людей… Давал бы им пожизненные сроки за такое.

Вообще, хочется сыграть какую-то драматическую роль. Чувствую в себе потенциал. Но немного не хватает знаний, возможно, следует пойти поучиться.

Сейчас есть заказ от "95 квартала" на сценарий драматической истории. И это вызов, в том числе и для меня, как автора. Я не работал в этом жанре. Вообще, сегодня дефицит хороших истории. Одна американская кинокомпания недавно устроила конкурс на лучшую историю. И там довольно таки приличный денежный гонорар. Наверное, профессиональные сценаристы в Голливуде совсем исписались, что устраивают конкурс публичный.

- Писать сценарий драмы сложнее, чем комедии?

- Это просто совсем другое. Заставить зрителя плакать и переживать за героев иногда сложнее, чем смеяться. Я легко могу рассмешить на любом мероприятии. Особенно обожаю, кстати, вести свадьбы. Сейчас вот начинается свадебный сезон. И мы с моим экранным отцом Сергеем Бибиловым уже купили костюмы (показывает фотографии на телефоне) торжественные.

- На улицах тебя наверняка узнают?

- Да, часто. Фотографируются, обнимаются. И если человек себя интеллигентно ведет, то я только с радостью фотографируюсь.

- Ты ездишь на метро?

- Да. Но вот скоро придут моноколеса (электрический самобалансирующий самокат.- ред.), которые мы заказали с другом. Буду таким способом передвигаться. Но пока езжу в метро. И постоянно натыкаюсь на одного нищего "калеку", который прекрасно отыгрывает свою роль попрошайки. Я бы тоже так смог легко сыграть (изображает попрошайку). Просто видел однажды, как он доезжает до конечной остановки, встает с инвалидной коляски и идет по ступенькам, как ни в чем не бывало. Я к нему тогда подошел и сказал, что хороший актер доигрывает свою роль до конца.

Беседовали Артем Кацан и Елена Зарубина.