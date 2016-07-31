Мир взбудоражила новая книга о Гарри Поттере: опубликованы фото

31 июля в день рождения писательницы Джоан Роулинг и главного героя романа, в продажу поступила новая восьмая книга "Гарри Поттер и проклятое дитя".

В британских магазинах заявили, что собираются работать в ночь на воскресенье, чтобы почитатели смогли купить книгу как можно скорей. Выход издания на русском языке запланирован на ноябрь 2016 года, пишет РИА Новости.

Поклонники выстаивали длинные очереди в книжные магазины, чтобы первыми приобрести новую историю о мальчике-волшебнике.

"Гарри Поттер и проклятое дитя" является бумажной версией пьесы, премьера которой состоялась 30 июля в лондонском театре Палас в Вест-Энде.

Театральные критики, побывавшие на предварительных показах спектакля, дали высокие оценки новой постановке. Несмотря на большие риски, связанные с тем, что главные персонажи переносятся почти на два десятилетия вперед, у авторов "получилось настоящее шоу", подчеркнули они.

Пьеса изобилует спецэффектами и световыми шоу, что позволяет зрителю окунуться в мир магии, писали критики.

"Судя по гиканью и аплодисментам, никто не был разочарован", — отмечал журналист газеты Daily Mirror после первого просмотра.

Посетил премьеру и мэр британской столицы Садик Хан, относящий себя к поклонникам книги о Гарри Поттере. Как отмечает газета Evening Standard, градоначальник поблагодарил Роулинг за честь устроить премьеру спектакля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя"установила новый рекорд по предзаказам в США, обойдя по данному показателю предыдущую книгу про мальчика-волшебника, "Гарри Поттер и Дары Смерти", вышедшую в 2007 году.