Восьмой сезон "Игры престолов" станет последним

Несмотря на то, что поклонники киносаги "Игра престолов" уже неоднократно слышали о том, что восьмой сезон станет последним, многие отказывались в это верить.

Об этом пишет viva.ua, ссылаясь на программного директора телеканала HBO Кэсси Блойс.

Однако на недавней пресс-конференции в Беверли-Хиллз программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс подтвердил эту информацию: "У авторов был конкретный план по количеству сезонов, которые они хотели выпустить. Поверьте мне, если бы я мог заставить их сделать больше, сериал длился бы еще десять сезонов. Но они уверены, что знают, как лучше для проекта.

Он также прокомментировал возможность дальнейших съемок спин-оффа — широкоформатной истории, которая станет продолжением сериала: "Мы обсуждали эту идею, я не имею ничего против выхода фильма, но сейчас говорить об этом рано — авторы погружены в работу над седьмым сезоном. Я полностью открыт для совместного проекта, ребята тоже, но никаких конкретных планов пока нет".

Напомним, соблазнительная звезда "Игры престолов" позировала для глянца.