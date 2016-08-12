Рианна и Энн Хэтэуэй вместе с Бланшетт и Баллок сыграют в ремейке "Одиннадцати друзей Оушена"

Певица Рианна и актриса Энн Хэтэуэй ведут переговоры о съемках в ремейке фильма "Одиннадцать друзей Оушена" (Oceans Eleven), который получил название Oceans Eight ("Восемь подруг Оушена").

Об этом пишет Сегодня.

Главные роли в картине исполнят женщины.

Ранее сообщалось, что в проекте снимутся Сандра Буллок, Хелена Бонэм Картер, Кейт Бланшетт, Минди Калинг и Нора Лам.

Киножурнал Empire также предполагает, что еще одну роль в фильме получит Элизабет Бэнкс, но эта информация пока не подтверждена.

Женской версией Джорджа Клуни в новом фильме станет Сандра Баллок.

Ремейк, как и оригинал, будет рассказывать о группе мошенников, которые пытаются сорвать куш не самым честным способом. Перезапуск франшизы будет сделан по образцу новых "Охотников за привидениями", где место привычных персонажей занимают героини женского пола.

За режиссуру "Восьми друзей Оушена" отвечает Гэри Росс — автор "Голодных игр". Также уточняется, что постановщик оригинальной истории Стивен Содерберг тоже будет задействован в новом кинофильме.

Съемки ленты стартуют в середине осени 2016-го в Нью-Йорке.

Напомним, Вакарчук сыграет главную роль в фильме Балаяна.