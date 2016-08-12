Новая книга о Гарри Поттере популярней пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта"

Новая книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя" стала самой продаваемой в Великобритании.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что роман обогнал по популярности пьесу "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

По информации издания, за первую неделю после выхода восьмой части саги о волшебнике было продано 847,9 тыс. экземпляров. Книга "Гарри Поттер и проклятое дитя" принесла 8,76 млн фунтов стерлингов. При этом трагедия Шекспира оказалась на втором месте — с 1998 г. было продано почти 127,7 тыс. книг издательства Penguin Classics.

Восьмая часть саги о волшебнике из Хогвартса "Гарри Поттер и проклятое дитя" вышла в свет 31 июля. Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в книге "Гарри Поттер и дары Смерти". В тот же день в Лондоне на сцене театра Palace состоялась премьера спектакля по пьесе. Представление состояло из двух частей и шло около пяти часов. Постановка произвела настоящий фурор среди зрителей.

Напомним, новая книга про Гарри Поттера стала рекордсменом по предзаказам в США.