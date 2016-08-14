Слабошпицкий рассказал о фильме, который представит Украину на кинофестивале в Венеции

В начале сентября фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого о Чернобыле "Люксембург" представляет Украину в рамках Venice Production Bridge.

Об этом сам режиссер, обладатель рекордного для Украины количества фестивальных наград за фильм "Племя" заявил в интервью ZN.UA.

"Это важная и принципиальная часть Венецианского международного кинофестиваля, который стартует 31 августа. И, по сути, это первый случай, когда в рамках данной индустриальной программы фестиваля именно украинский фильм попадает в Венецию", — отметил Слабошпицкий.

"В работе над "Люксембургом" нахожусь в постоянном поиске. Всякий раз приходят какие-то новые решения. Как я уже когда-то говорил, в рассказе о Чернобыле важен эмоциональный коннект. Необходимо мое ощущение: как сработает тот или иной режиссерский или операторский прием? В этом плане, как ты понимаешь, важен даже не лихо закрученный сюжет. Есть вещи, которые существуют сугубо на территории искусства кино. Поэтому и важно уловить, что работает в этом искусстве в преломлении на определенную тему", — отметил режиссер.

По его словам, съемочная группа постоянно ездит в зону, приглашая для работы разных людей.

"Уже отсняли много материала. Неважно, если будущий фильм будет продолжительнее, нежели предполагавшийся ранее хронометраж. В "Люксембурге" задействованы непрофессиональные актеры. У фильма есть серьезные партнеры — норвежцы, немцы, французы, наше Госкино", — рассказал режиссер.

"Это кино — про Зону. Это, естественно, не американское кино — в смысле отношений, ощущений, сценарных технологий. Это кино авторское, поскольку эта зона — часть моей собственной жизни. Многие знают, что я там часто бывал в 90-е…

Конечно, сегодня разительно изменился Чернобыль и вся Зона отчуждения. Это уже не прежняя территория многими ожидаемого фильма "про зомби", где все выжжено и опустошено. Это некий иной "фильм". Про дикие джунгли, потому что там все заросло. Там дикая буйная, какая-то тревожная инфернальная зелень. Эти джунгли Чернобыля проникли во дворы, на детские площадки, на улицы. Они поглотили пустоту, которую оставил после себя человек…", — говорит режиссер.

Он также считает, что наше кино очнулось лет пять назад.

"Важные приобретения в украинском кино начались примерно с 2010-го. Его стали финансировать. И это связано в том числе и с деятельностью Е.Копыловой в Госкино. Теперешняя власть, слава Богу, продолжает поддержку киноотрасли. Приобретения наши — это появление цифровых носителей, новое мироощущение кинематографистов. Сам мир изменился. И очень хочется, чтобы украинское кино (которое в разные времена утверждали Довженко, Параджанов, Муратова, Ильенко) привнесло в мировой киноконтекст что-нибудь оригинальное, что-нибудь новое", — подытожил Слабошпицкий

