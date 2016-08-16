От ворот поворот. Российскому реперу Гуфу запретили въезд в Украину и концерт в Одессе

На прошлых выходных в одесском клубе "Боно" должен был состояться концерт российского рэпера Гуфа, однако мероприятие было отменено.

Артиста развернули обратно в Россию на пункте пропуска в одесском аэропорту, сообщает Думская.net.

"Причина — в законности запрета въезда на территорию Украины Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа — Ред.). При всем желании, каким-то образом повлиять на ситуацию, закон есть закон, и его нужно соблюдать", — сообщили в клубе и заверили, что все купленные билеты можно обменять.

Как отмечает издание, СБУ запретила въезд Гуфу после его выступлений в аннексированном Россией Крыму. О запрете было известно еще в марте этого года, но администрация клуба, видимо, собиралась как-то уладить этот вопрос.

Напомним, концерты другого российского репера — Тимати в Одессе тоже отменили из-за настоятельных рекомендаций Саакашвили.

Фото: Instagram Гуфа