Джоан Роулинг показала собственные иллюстрации к книге о Гарри Поттере

Писательница Джоан Роулинг впервые показала собственные иллюстрации к книгам о Гарри Поттере, которые она сделала еще в 90-х годах, когда не была опубликована даже первая часть.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на сайт Pottermore.

Серия набросков иллюстрирует авторское видение некоторых персонажей и событий книги.

Так, например, можно увидеть, как Гарри стоит перед зеркалом Еиналеж и смотрит на своих родителей.

Впоследствии Джоан станет первым писателем, который стал миллиардером, публикуя книги. А пока ей предстоит услышать отказы 14 издательств, прежде чем выпустить первую часть истории о чародействе и волшебстве.

Напомним, западные СМИ анонсировали выход трех новых книг Джоан Роулинг.