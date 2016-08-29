Начался чат с писателем Максом Кидруком

На сайте "Главред" начался чат с писателем и путешественником Максом Кидруком. Уже совсем скоро он презентует новый роман "Зазирни у мої сни" (официальный буктрейлер можно посмотреть здесь). Макс Кидрук является автором первого украинского технотриллера и бестселлеров "Бот", "Твердиня", "Жорстоке небо", публицистической книги "Небратні", в которой анализируются причины, приведшие к войне между Россией и Украиной, а также автором ряда травелогов.

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