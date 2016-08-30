Эмма Уотсон сыграет лесбиянку в ремейке "Горбатой горы"

Студия River Road Entertainment планирует выпустить в свет ремейк нашумевшей в свое время "голубой" драмы "Горбатая гора".

Об этом пишет uznayvse.ru.

Однако на этот раз главными героями ленты о запутанных однополых отношениях станут не мальчики, а девочки.

А конкретно — отличница Хогвартса Эмма Уотсон и обворожительная австралийка Марго Робби, мгновенно попавшая в ранг голливудских знаменитостей А-класса после премьеры супергеройского блокбастера "Отряд самоубийц".

Сообщается, что трейлер картины будет представлен уже в ноябре этого года, премьера же запланирована на июль 2017 года.

"Для меня, как для австралийки, это много значит. Для меня будет честью получить роль Хита Леджера. – Поведала журналистам Марго Робби. – Я благодарю судьбу за возможность сыграть героиню, столь далекую от меня. Перевоплощаться в людей с абсолютно другим жизненным опытом – вот в чем сама соль актерства. Исходя их того, что я знаю об этой картине и о людях, которые будут работать над ней, мы снимем просто восхитительный фильм. – Подогрела любопытство поклонников Эмма Уотсон.

Вышедшая в 2005 году "Горбатая гора" с Хитом Леджером и Джейком Джилленхолом является экранизацией одноименного произведения американской писательницы Эмми Пру. Возможно, что создатели "розовой" версии не будут отступать от каноничного сюжета.

Напомним, телеканал ВВС экранизирует произведения Агаты Кристи.