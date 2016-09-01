В Голливуде экранизируют восьмого "Гарри Поттера"

Киностудия Warner Bros. намерена экранизировать книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Об этом сообщает Daily News со ссылкой на свои источники в Голливуде.

Сейчас кинокомпания ведет переговоры о правах на использование сюжета. Также они хотят пригласить на главную роль актера Дэниела Рэдклиффа, который играл главную роль в оригинальной серии.

По словам инсайдеров, фильм может выйти на экраны не раньше 2020 года, так как Warner Bros. уже снимает спин-офф поттерианы — трилогию "Фантастические звери и места их обитания".

Студия пока никак не комментирует эти сообщения. Сам Рэдклифф о своем дальнейшем участии в съемках поттерианы высказывался неоднозначно. Еще в ноябре 2015 года он заявил, что больше не будет играть Гарри Поттера. Однако после того, как вышла восьмая книга, актер отметил, что не исключает возможности исполнить роль взрослого волшебника, так как по сюжету ему должно быть около 37 лет.

"Дэниел играл Гарри Поттера 10 лет с огромным успехом и получил множество похвальных отзывов, но с тех пор он зарекомендовал себя как сильный актер благодаря работе в других проектах и на Бродвее. Просто из-за денег он не согласится на съемки, да и восстанавливать карьеру ему тоже не нужно, так что придется уговаривать", — рассказал источник изданию.

Восьмая книга о волшебнике из Хогвартса "Гарри Поттер и проклятое дитя" вышла в свет 31 июля и вызвала ажиотаж среди поклонников поттерианы. Действие книги-пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в романе "Гарри Поттер и дары Смерти".

Напомним, Джоан Роулинг показала собственные иллюстрации к книге о Гарри Поттере.