Российские судьи стоя хлопали украинке на "Новой волне 2016" в Сочи, опубликовано видео

Украинская певица Галина Безрук заняла первое место на Международном конкурсе "Новая волна 2016" в Сочи.

Об этом пишет telegraf.com.ua.

В первый день конкурса Галине удалось набрать 143 балла от жюри.

Так же в лидеры вышла и украинская певицы Анастасия Прудиус с 140 баллами. Фестиваль был посвящен теме кино. Девушки исполняли песни из зарубежных фильмов. Галина Безрук исполнила композицию Think, Анастасия Прудиус спела I Will Survive.

Второе место после Галины Безрук занял певец из Казахстана — Нурсултан Азыкбаев, а третье певец из Италии — Вальтер Риччи.

Оценивали конкурсанток Игорь Николаев, Леонид Агутин, Валерия, Константин Меладзе, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Ани Лора, Анжелика Варум, греческий композитор Димитрис Контопулос, продюсер Виктор Дробыш, Юрий Антонов, генеральный директор "ГПМ Радио" Юрий Костин, Арман Давлетяров, председатель жюри — Игорь Крутой.

Напомним, украинская артистка развернула сине-желтый флаг на Новой волне в Сочи.