Вопрос о проведении "Евровидения" решают Порошенко и Гройсман — Аласания

Город, в котором проведут "Евровидение-2017", выберут Петр Порошенко и Владимир Гройсман.

Об этом заявил гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, передает "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, вопрос о том, какой город будет принимать "Евровидение", является политическим. Дело — между президентом Порошенко и премьер-министром Гройсманом. Что происходит, знают только эти два лица", — сказал он.

Аласания добавил, что решение о победителе конкурса должны объявить в начале следующей недели.

"В начале следующей недели я уже должен быть в Берлине, где буду встречаться с наблюдательным советом конкурса и огласить им решение Украины. Пока нет даже намека на победителя и это странно", — отметил он.

Изначально вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что город назовут до сентября. В финал конкурса на право проведения "Евровидения" в 2017 году прошли Киев, Одесса и Днепр. Аласания говорил, что наибольшие шансы на проведение конкурса имеют Киев и Одесса. Недавно СМИ приписали победу Одессе.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что интрига с победителем "Евровидения-2017" затянулась и ввязала города-претенденты в грязную игру.

Напомним, мэр Днепра Филатов возмущен переносом даты объявления города-хозяина "Евровидения 2017".