Саакашвили о проведении "Евровидения" в Киеве — "договорняк и вранье"

Глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решение о проведение "Евровидения-2017 в Киеве" — пример договорняков и вранья в глаза.

Об этом он написал в Facebook.

"Одессу оставили без Евровидения. Я люблю Киев, но речь не о моей родной столице, а о том, что это решение — еще один пример договорняков, вранья в глаза и полного отсутствия государственного мышления. Все иллюзии уже развеялись и уверен, что для строительства Украинского государства нужны новые подходы и другие люди. Ну что же, будем работать в этом направлении", — написал он.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2017" примет Киев. Такой результат конкурсного отбора сегодня огласил директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. За Киев отдали 19 голосов, 2 за Одессу и 1 воздержался. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре (МВЦ) на левом берегу Днепра.