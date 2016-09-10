Джамала очень довольна, что Евровидение пройдет в Киеве — здесь свободно

Победительница "Евровидения-2016" Джамала очень довольна тем, что песенный конкурс будет принимать Киев.

Об этом она сообщила в интервью изданию Deutsche Welle.

"Честно говоря, я очень рада. Я просто не понимала, почему так долго выбирали город и так долго были эти туры между городами. Но результатом я довольна. Я держала все время нейтралитет. Почему-то все спрашивали меня о результате. Откуда я могу знать, в каком городе лучше провести "Евровидение"? Да, я рада, что это будет в Киеве, все-таки он имеет два аэропорта, очень много отелей", — сказала певица.

Певица также отметила, что с самого начала знала, что городом проедения фестиваля будет Киев.

"Потому что это столица, это большой город, в нем больше возможностей и легче встретить большое количество людей. Чтобы и местное население не испытывало дискомфорт, и люди, которые приезжают, чувствовали себя здесь свободно. Понимаете, это очень важно. Одесса все-таки по масштабу намного меньше, чем Киев, и там бы, наверное, все бы чувствовали, как селедки в бочке", — сказала она.

По ее словам, Одесса проиграла по очкам за инфраструктуру. Там не достроен аэропорт, там существует очень большая проблема с транспортом. Однако певица призвала посетить Одессу всех, кто приедет на конкурс в Украину.

"Те, кто приедет в Киев на "Евровидение", смогут посетить и Одессу. Почему бы нет? Это правда один из лучших городов Украины", — сказала Джамала.

Она надеется, что в Украине сделают такую же площадку для конкурса, как это было в Швеции.

"Меня, конечно, расстроило, что в столице за 12 лет не нашлось такой площадки, какой была, например, Globe Arenas (место, где проходило "Евровидение-2016" в Стокгольме. – Ред.) – такая современная, такая большая, на 25 тысяч зрителей. Поэтому я очень надеюсь, что Международный выставочный центр (помещение, где будет проходить "Евровидение-2017". – ред.) сделают максимально комфортным и удобным для всех. Начиная от техников и заканчивая исполнителями", — заявила Джамала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские исполнители, попавшие под санкции, не будут допущены на Евровидение