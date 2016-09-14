Евровидение 2017: Джамала стала членом жюри нацотбора

1-го сентября стартовал национальный отбор на конкурс "Евровидение 2017".

Об этом пишет ivona.

Руководитель Национального отбора "Евровидение 2017" Наталья Франчук во время презентации нового сезона группы StarLightMedia сообщила имя второго члена жюри нацотбора. Им стала победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала. Об этом пишет канал СТБ.

"Мы очень рады, что вторым членом жюри стала Джамала. По большому счету, другого кандидата быть не могло. Во-первых, именно Джамала принесла победу Украине в Евровидении 2016, во-вторых она сможет поделиться опытом участия в конкурсе и максимально подготовить участника, чтобы тот повторил ее успех", – прокомментировала Франчук.

Отметим, что первым членом жюри стал музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.

Напомним, Джамала очень довольна, что Евровидение пройдет в Киеве.