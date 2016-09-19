Шендерович о выборах в Госдуму: "фальшак" и заведомый балаган

Рекордно низкая явка на выборах в Государственную думу отменно фиксирует суть происходящего в путинской России.

Такое мнение высказал российский писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

"Все это, надо признать, довольно стильно. Типа "невесты", случайно встречающие Путина, типа "народ" на бесконечных "прямых линиях", как бы суды, типа социология, вроде как свободные СМИ...

Суть путинской России — фальшак, и "типа выборы" 2016 года (в "типа парламент") дали нам случай насладиться полной гармонией: государство забило болт на народ — и народ, встречным образом, забил болт на государство. В частности, не захотел тратить время на заведомый балаган.

Феодальная, накачанная, кадыровско-тулеевская явка обеспечит, конечно, некую видимость участия народа в этом процессе, но песок неважная замена овсу.

Перемены придут не с выборами, а с какой-нибудь катастрофой.

Интеллектуалам это было ясно с "болотных" репрессий, а народ-богоносец, пожав плечами, просто тупо ждет, куда вывезет кривая. Сотни тысяч уехали, миллионы отчаялись...

Считать все это всенародной поддержкой Путина и "Единой России" может только ВЦИОМ и Останкино; остальным понятно, что это задница.

Все это, разумеется, не отменяет моего уважения к нескольким сотням людей, которые снова попытались тут что-то изменить", — подытожил писатель.

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