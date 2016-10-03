Художник рассказал, какой сюрприз Украина преподнесла Путину

Смерть российского президента Владимира Путина ничего не решит в отношениях Украины и России. Большим сюрпризом для Кремля стало то, что украинский народ способен принимать самостоятельные решения.

Такое мнение высказал украинский художник и политический комментатор Сергей Поярков в интервью "Апострофу".

"…Большое количество россиян, включая Навального, поддерживают аннексию Крыма. Империя, которая должна была развалиться в 1917 году благодаря большевикам, из-за них же и сохранилась, и весь этот геморрой перенесся в 21 век. Смерть Путина, я думаю, может даже усугубить ситуацию, потому что в России есть даже большие имперцы и мерзавцы. Нас может быстро спасти только распад России, который, безусловно, начнется изнутри. А мы при этом являемся угрозой для России одним фактом своей независимости", — подчеркнул Поярков.

По его словам, для Путина большим сюрпризом стало то, что украинский народ способен принимать самостоятельные решения.

Поярков отметил, что именно добровольческие батальоны, состоящие из украинских патриотов, в свое время смогли остановить так называемую "русскую весну". Художник говорит, что это поразило не только российские власти, но даже украинские.

Поярков отмечает, что в России ситуация совершенно иная, так как там вообще нет никакой борьбы. Россиян художник сравнивает с наркоманом, который пребывает в состоянии угара.

Уверенность россиян в том, что они живут хорошо, Поярков объясняет тем, что они мало ездят за границу…"Российская империя — это позорище, несвобода и полное бесправие".

Напомним, западные СМИ ранее писали, что Путин быстро превращает Россию в бандитское государство. Его поведение в Украине и Сирии нарушает не только правила, призванные сохранять мир, но и противоречит человеческой добропорядочности.