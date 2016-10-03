Россия мечтает отдать Украине захваченный Донбасс — художник

Украинский художник и политический комментатор Сергей Поярков заявил, что Российская Федерация мечтает отдать нам захваченную часть Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

По его словам, территорию востока страны, в том виде, в котором она сейчас есть — "с властью террористов, с закрытой границей, — брать нельзя".

"Россия на данный момент мечтает отдать нам Донбасс больше, чем наша власть хочет его принять", — отметил аналитики.

В то же время собеседник издание подчеркнул, что Украина должна вернуть его себе на своих условиях. "И все, кто участвовал в борьбе с украинской армией, и те, кто поддерживал агрессора, должны сесть", — добавил Поярков.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение президента РФ Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с соседней страной.