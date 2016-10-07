Умерла жена министра культуры актриса Оксана Батько-Нищук

Сегодня ночью, 7 октября, умерла актриса, жена министра культуры Евгения Нищука — Оксана Батько-Нищук.

Об этом сообщил сам министр в Facebook.

"Сегодня во сне не стало матери моего сына, очень талантливой актрисы, моей жены, родной души Оксаны Батько-Нищук… Очень искреннего и открытого человека, который так сильно любил людей... Это шок... Это безумная потеря... Это переживания за сына, как он это перенесет ", — написал министр.

Заслуженная артистка Украины Оксана Батько-Нищук была актрисой Киевского театра имени Франко. Родилась 27 сентября 1973 года (Коломыя, Ивано-Франковской области). Окончила факультет театрального искусства Киевского национального университета театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

Среди ее театральных работ — Мавка из "Лесной песни" Леси Украинки, Ирина — "Три сестры" А. Чехова, Рене — "Маркиза де Сад" Юкио Мисимы, Мавра — "Брат Чичиков" по Н. Гоголю, Корделия — "Король Лир" У. Шекспира и многие другие.

Вместе с Евгением Нищуком она воспитывала сына Олексу (1995 г. р.)

Напомним, в Москве на 75 году жизни умер режиссер-мультипликатор, автор известного мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров.