В Москве умерла звезда фильма "Служебный роман"

В реанимации одной из московских больниц скончалась народная артистка РСФСР Людмила Иванова.

О смерти актрисы РИА Новости сообщили в справочной службе медицинского учреждения.

Людмила Иванова попала в больницу в конце сентября. Сама актриса рассказывала, что просто проходит медицинское обследование, так как у нее "обострились старые болячки". Накануне состояние актрисы резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию.

Зрителям актриса хорошо знакома по роли активистки Шурочки в фильме "Служебный роман". Всего же на счету актрисы более 80 ролей в кино.

В частности, она снималась в таких фильмах, как "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные", "Приключения Петрова и Васечкина" и многих других.

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