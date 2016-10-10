На 91-году жизни скончался известный польский режиссер Анджей Вайда, который является обладателем премии "Оскар".

Об этом пишет Телеграф.

По сообщению близких людей, его госпитализировали пару дней назад, причиной являлись болезни.

В последнее время Анджей Вайда нехорошо себя чувствовал, у него обострились несколько заболеваний. Его госпитализировали, а родственники и друзья были уверены в том, что он выйдет из больницы.

Но вечером 9 октября он скончался. Причины смерти не разглашаются. Также неизвестно, когда состоятся похороны. Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года.

Пережил Вторую мировую войну, участвовал в польской подпольной Армии Крайовой, но в боевых столкновениях не был. Знаменитость режиссер получил после выпуска картины "Канал", которая посвящена судьбе участников Варшавского восстания.

Напомним, в Москве умерла звезда фильма "Служебный роман".