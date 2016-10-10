В Киеве скандальный российский певец-матерщинник споет о Януковиче

Российский поэт и музыкант Василий Гончаров, более известный как Вася Обломов, рассказал, что планирует выступить в Киеве с сольным концертом уже в ближайшее время.

Об этом он сообщил в интервью "Лайму".

Среди прочих вопросов о гастрольной деятельности, журналист узнал и об украинских концертах. Выяснялось, что совсем скоро Обломов выступит в одном из пабов столицы Украины.

"Действительно. 16 октября мы должны кривыми рейсами прилететь в Киев и выступить в "Докер Пабе". Думаю, что программа будет большой и с поправкой на то, что мы в Украине. То есть мы, скорее всего, споем песни про вашего убежавшего бывшего президента и про то, как бывшего премьера посадили в тюрьму. Ну, и новых пару песен, думаю, покажем", — сказал Обломов.

Отметим, что песню под названием "Своих не бросаем" Обломов написал еще в 2014 году после побега тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и аннексии Крыма РФ.

Напомним, Михаил Ефремов написал сатирические стихи об украинских политиках.