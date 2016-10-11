Украинский режиссер вызвал скандал в Сети из-за оккупированного Крыма

Известный украинский режиссер Олег Боднарчук спровоцировал настоящую полемику в Сети своими вопросами о Крыме.

Размышления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Боднарчук привел следующий абстрактный (как он уточнил позже) разговор, не имея в виду конкретную певицу и конкретного интервьюера:

"Спросили у одной певицы:

— Крым — это Украина?

Она сказала:

— Да!

Все зааплодировали.

— А могу я спеть в Крыму, — спросила она.

— Нет!

— А почему?

— Потому что, это не совсем Украина! — сказали они.

Занавес.

Вы сами, когда запрещаете там выступать украинским артистам, чьим Крым считаете? — спрашиваю я у них".

Этот пост Олега вызвал бурную реакцию в Сети. "Крым оккупирован врагом. Выступать там — равнозначно выступлению перед Гитлером в 1942", — начали писать в комментариях.

"Ну, если бы там выступил "Океан Ельзи" — в этом было бы много пользы для Украины, — ведет дискуссию Боднарчук. — Я, например, в Крыму не был с тех пор и не собираюсь". "Я иронизировал над отсутствием единой позиции у самих власть имущих. Я чувствую себя свободным. Что хочется сказать — говорю. Вот уверен, за этот пост многие меня заблокировали, удалились, перестали уважать. Но я так думаю, хоть в Крым не собираюсь. Артист, который, например, поет там украинскую песню для украинцев в украинском Крыму — предатель или герой?", ­— уточняет режиссер.

Напомним, в Сети смеются над новым рестораном Крыма.