Фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США

Фильм москвички Беаты Бубенец "Чечен", производством которого занималась Украина, выиграл главную награду на 9-м фестивале российского документального кино в Нью-Йорке.

Об этом пишет Depo.ua.

Вместе с украинской лентой за первенство боролись еще 13 картин из США, Германии и России.

"Главный герой, чеченец Руслан, в свое время воевал за независимость Чечни от России, но проиграл эту войну и не смог смириться с этим. Поэтому он приехал сначала на Майдан, а после начала войны на Донбассе вошел в состав украинского добровольческого батальона "Айдар". При этом он остается гражданином России и продолжает по-своему любить Россию, будучи полностью несогласным с российской политикой — ведь именно российские власти он считает главным врагом", — рассказала режиссер фильма Беата Бубенец.

Напомним, фильм о событиях в Украине поборется за награду международного фестиваля.