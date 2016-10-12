Приходько призывает украинцев не выступать за Россию на "Евровидении-2017"

Украинская певица Анастасия Приходько критически высказалась о желании певца из Украины Александра Панайотова представить на "Евровидении-2017" Россию.

Об этом певица рассказала в интервью изданию "Лайм".

Кроме того, по словам артистки, ее в свое время использовали в похожей политической игре.

"Я не знаю, кто этот мальчик Александр Панайотов, но парень может погубить себе карьеру на этапе своего развития. Потому что влезать и защищать политические интересы, чтобы тебя использовали, как инструмент в тех или иных играх, я думаю, что артисту не стоит этого делать", — рассказала Приходько.

На аргумент о том, что Панайотов своим выступлением желает примирить Россию и Украину, артистка заявила, что это ошибка.

"Это бред. Полный бред. В свое время я тоже ездила на этот конкурс от России и пела на украинском языке. Мною тоже пытались что-то и кого-то объединить. Это невозможно, это колоссальная ошибка. Им не стоит закрывать этим парнем свои какие-то проблемы. Я очень настойчиво советовала бы Александру Панайотову не вступать в эти политические игры, так как его используют не как исполнителя, а как инструмент. Пусть он задумается над тем, стоит ли ему так жертвовать своей карьерой, чтобы потом не выйти на эту сцену", — отметила Приходько.

Напомним, стали известны 5 основных мест проведения "Евровидения-2017".