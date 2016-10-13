Президента просят запретить открытие "Евровидения-2017" в Софии Киевской

Развлекательные мероприятия "Евровидения-2017" на территории храма Святой Софии является богохульством и попыткой подмены ценностей.

Об этом говорится в обращении бывших советских политзаключенных и диссидентов Ветеранского объединения "Украинский Хельсинский Союз" (ВО "УГС") к президенту Украины Петру Порошенку, пишет pravda.com.ua.

"Такие планы инициаторов мы расцениваем не только как вопиющее проявление культурного невежества, но и как скрытое стремление подмены ценностей, едва замаскированный способ навязать украинскому народу вместо ориентиров высокой европейской культуры, выстроенной на христианских началах, обычаи и образцы массовой культуры", — сказано в заявлении.

В ВО "УГС" отмечают высокую историческую и культурную ценность Софийского монастырского комплекса, а прежде всего его значение как религиозной святыни для христиан. Они напомнили, что на территории Софии похоронены выдающиеся служители, в частности епископы и священники Украинской автокефальной православной церкви, а у ворот находится могила Патриарха Владимира Романюка.

"Для нас, украинцев, Святая София — как Стена Плача для евреев, или Камень Каабы для мусульман, или собор Святого Петра в Риме для итальянцев — является центром всей Вселенной ... Поэтому со всей ответственностью хотим заявить, что названные развлекательные действия на территории храма Святой Софии или под его стенами будут нами рассматриваться как крайнее богохульство, как скрытое покушение на священные смыслы и интересы украинской нации", — отмечается в обращении к президенту.

Учитывая указанные аргументы, ВО "УГС" призывает президента запретить проведение в Святой Софии презентации международного эстрадного фестиваля Евровидение-2017.

Под обращением поставили подписи: Левко Лукьяненко, Олесь Шевченко, Александр Ткачук, Николай Горбаль, Василий Овсиенко.

Напомним, стали известны 5 основных мест проведения "Евровидения-2017".