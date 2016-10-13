"Оскар-2017": рекордное число претендентов

Церемония вручения состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 26 февраля 2017 года.
В этом году количество иностранных фильмов, представленных на самый престижный киноконкурс мира "Оскар" побило рекорд, поставленный в 2014-м году.
Об этом пишет kinopoisk.
На "Оскар-2017" свои фильмы представили уже 85 стран.
Церемония вручения престижной кинопремии состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 26 февраля 2017 года в театре Долби (Лос-Анджелес, США).
Категория "Лучший фильм на иностранном языке" существует с 1956 года. Бывает, что картину из этой номинации представляют и к основному "Оскару", но такое происходит очень редко. Один из последних случаев — "Любовь" Михаэля Ханеке, получившая пять номинаций, включая "Лучший фильм".
Впервые в истории "Оскара" в лонг-листе присутствует лента из Йемена. Как обычно, несколько проектов уже хорошо известны в киномире. Среди них — "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана, "Она" Пола Верховена, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Коммивояжер" Асгара Фархади и лауреат Берлинале-2016 "Море в огне" Джанфранко Роси.
Украину представит лента режиссера Романа Бондарчука — "Украинские шерифы".
Полный список иностранных лент выдвинутых на премию Оскар:
Австралия — "Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин
Австрия — "Стефан Цвейг", режиссер Мария Шрадер
Албания — "Хром", режиссер Бужар Алимани
Алжир — "Колодец", режиссер Лотфи Бушучи
Аргентина — "Почетный гражданин", режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон
Бангладеш — "Безымянный", режиссер Такир Ахмед
Бельгия — "Арденны", режиссер Робин Пронт
Болгария — "Лузеры", режиссер Ивайло Христов
Боливия — "Запечатанный груз", режиссер Джулия Вайсе
Босния и Герцеговина — "Смерть в Сараево", режиссер Данис Танович
Бразилия — "Маленький секрет", режиссер Дэвид Шурманн
Великобритания — "В тени", режиссер Бабак Анвари
Венгрия — "Смерть на колесах", режиссер Аттила Тилль
Венесуэла — "Издалека", режиссер Лоренцо Вигас
Вьетнам — "Желтые цветы на зеленой траве", режиссер Виктор Ву
Германия — "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде
Гонконг "Порт назначения", режиссер Филип Юн
Греция — "Шевалье", режиссер Афина Рахель Цангари
Грузия — "Чужой дом", режиссер Русудан Глурджидзе
Дания — "Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет
Доминикана — "Сахарные поля", режиссер Фернандо Баес Мелла
Египет — "Противостояние", режиссер Мохамед Диаб
Йемен — "Я Ноджум, мне 10 и я разведена", режиссер Хадиджа аль-Салями
Израиль — "Песчаная буря", режиссер Элит Зексер
Индия — "Допрос", режиссер Ветримааран
Индонезия — "Письма из Праги", режиссер Angga Dwimas Sasongko
Иордан — "3000 ночей", режиссер Май Масри
Ирак — "El Clásico", режиссер Халкафт Мустафа
Иран — "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади
Исландия — "Воробьи", режиссер Рунар Рунарссон
Испания — "Джульетта", режиссер Педро Альмодовар
Италия — "Море в огне", режиссер Джанфранко Роси
Казахстан — "Аманат", режиссер Сатыбалды Нарымбетов
Камбоджа — "Перед падением", режиссер Йен Уайт
Канада — "Это всего лишь конец света", режиссер Ксавье Долан
Китай — "Сюань Цзан", режиссер Хо Цзяньци
Колумбия — "По прозвищу "Мария"", режиссер Хосе Луис Рухелес
Косово — "Дом, милый дом", режиссер Фатон Байрактари
Коста-Рика — "О нас", режиссер Эрнан Хименес
Куба — "Спутник", режиссер Павел Жиро
Кырзызстан — "Завещание отца", режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу
Латвия — "Рассвет", режиссер Лайла Пакалныня
Ливан — "Очень большая шишка", режиссер Мир-Жан Бу Шайя
Литва — "День Сенеки", режиссер Кристийонас Вилджюнас
Люксембург — "Голоса из Чернобыля", режиссер Пол Крухтен
Македония — "Освобождение Скопье", режиссеры Раде Шербеджия и Данило Шербеджия
Малайзия — "Прекрасная боль", режиссер Тунку Мона Реза
Марокко — "Побудь на моем месте", режиссер Саид Кхаллаф
Мексика — "Пустыня", режиссер Хонас Куарон
Непал — "Черная курица", режиссер Мин Баадур Бам
Нидерланды — "Тонио", режиссер Паула ван дер Уст
Новая Зеландия — "Трепетная правда", режиссер Питра Бриткелли
Норвегия — "Выбор короля", режиссер Эрик Поппе
Пакистан — "Мах и Мир", режиссер Анджум Шахзад
Палестина — "Кумир", режиссер Хани Абу-Ассад
Панама — "Salsipuedes", режиссеры Рикардо Агиляр Наварро и Манолито Родригес
Перу — "Видеофилия (и другие вирусные синдромы)", режиссер Хуан Даниель Ф. Молеро
Польша — "Остаточные изображения", режиссер Анджей Вайда
Португалия — "Военные письма", режиссер Иво Феррейра
Россия — "Рай", режиссер Андрей Кончаловский
Румыния — "Сьераневада", режиссер Кристи Пую
Саудовская Аравия — "Барака встречает Барака", режиссер Махмуд Саббаг
Сербия — "Дневник машиниста", режиссер Милош Радович
Сингапур — "Ученик мастера", режиссер Джунфен Бу
Словакия — "Новая Эва", режиссер Марко Скоп
Словения — "Хьюстон, у нас проблемы!", режиссер Зига Вирч
Тайвань — "Держитесь, дети", режиссер Лаха Мебоф
Таиланд — "Карма", режиссер Канитта Квуньо
Турция — "Холода Каландара", режиссер Мустафа Кара
Украина — "Украинские шерифы", режиссер Роман Бондарчук
Уругвай — "Гренки", режиссер Манане Родригес
Филиппины — "Мама Роза", режиссер Брийанте Мендоса
Финляндия — "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки", режиссер Юхо Куосманен
Франция — "Она", режиссер Пол Верховен
Хорватия — "На другой стороне", режиссер Зринко Огреста
Черногория — "Черная булавка", режиссер Иван Маринович
Чехия — "Потерянные в Мюнхене", режиссер Петр Зеленка
Чили — "Неруда", режиссер Пабло Ларраин
Швейцария — "Жизнь кабачка", режиссер Клод Баррас
Швеция — "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм
Эквадор — "Такова жизнь в тропиках", режиссер Себастьян Кордеро
Эстония — "Мама", режиссер Кадри Кыусаар
Южная Африка — "Зови меня вором", режиссер Дэрин Джошуа
Южная Корея — "Секретный агент", режиссер Ким Чжи Ун
Япония — "Если бы я жил со своей мамой", режиссер Ёдзи Ямада.
После показа всех этих фильмов для голосующих, киноакадемия составит шорт-лист из девяти картин. Пять номинантов на "Оскар" будут объявлены 24 января наряду со всеми остальными претендентами на престижную кинопремию.
Напомним, фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США.