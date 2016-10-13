"Оскар-2017": рекордное число претендентов

13 октября 2016, 12:22

Церемония вручения состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 26 февраля 2017 года. 

В этом году количество иностранных фильмов, представленных на самый престижный киноконкурс мира "Оскар" побило рекорд, поставленный в 2014-м году.

Об этом пишет kinopoisk.

На "Оскар-2017" свои фильмы представили уже 85 стран.

Церемония вручения престижной кинопремии состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 26 февраля 2017 года в театре Долби (Лос-Анджелес, США).

Категория "Лучший фильм на иностранном языке" существует с 1956 года. Бывает, что картину из этой номинации представляют и к основному "Оскару", но такое происходит очень редко. Один из последних случаев — "Любовь" Михаэля Ханеке, получившая пять номинаций, включая "Лучший фильм".

Впервые в истории "Оскара" в лонг-листе присутствует лента из Йемена. Как обычно, несколько проектов уже хорошо известны в киномире. Среди них — "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана, "Она" Пола Верховена, "Тони Эрдманн" Марен Аде, "Коммивояжер" Асгара Фархади и лауреат Берлинале-2016 "Море в огне" Джанфранко Роси.

Украину представит лента режиссера Романа Бондарчука — "Украинские шерифы".

Полный список иностранных лент выдвинутых на премию Оскар:

Австралия — "Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин

Австрия — "Стефан Цвейг", режиссер Мария Шрадер

Албания — "Хром", режиссер Бужар Алимани

Алжир — "Колодец", режиссер Лотфи Бушучи

Аргентина — "Почетный гражданин", режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон

Бангладеш — "Безымянный", режиссер Такир Ахмед

Бельгия — "Арденны", режиссер Робин Пронт

Болгария — "Лузеры", режиссер Ивайло Христов

Боливия — "Запечатанный груз", режиссер Джулия Вайсе

Босния и Герцеговина — "Смерть в Сараево", режиссер Данис Танович

Бразилия — "Маленький секрет", режиссер Дэвид Шурманн

Великобритания — "В тени", режиссер Бабак Анвари

Венгрия — "Смерть на колесах", режиссер Аттила Тилль

Венесуэла — "Издалека", режиссер Лоренцо Вигас

Вьетнам — "Желтые цветы на зеленой траве", режиссер Виктор Ву

Германия — "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде

Гонконг "Порт назначения", режиссер Филип Юн

Греция — "Шевалье", режиссер Афина Рахель Цангари

Грузия — "Чужой дом", режиссер Русудан Глурджидзе

Дания — "Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет

Доминикана — "Сахарные поля", режиссер Фернандо Баес Мелла

Египет — "Противостояние", режиссер Мохамед Диаб

Йемен — "Я Ноджум, мне 10 и я разведена", режиссер Хадиджа аль-Салями

Израиль — "Песчаная буря", режиссер Элит Зексер

Индия — "Допрос", режиссер Ветримааран

Индонезия — "Письма из Праги", режиссер Angga Dwimas Sasongko

Иордан — "3000 ночей", режиссер Май Масри

Ирак — "El Clásico", режиссер Халкафт Мустафа

Иран — "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади

Исландия — "Воробьи", режиссер Рунар Рунарссон

Испания — "Джульетта", режиссер Педро Альмодовар

Италия — "Море в огне", режиссер Джанфранко Роси

Казахстан — "Аманат", режиссер Сатыбалды Нарымбетов

Камбоджа — "Перед падением", режиссер Йен Уайт

Канада — "Это всего лишь конец света", режиссер Ксавье Долан

Китай — "Сюань Цзан", режиссер Хо Цзяньци

Колумбия — "По прозвищу "Мария"", режиссер Хосе Луис Рухелес

Косово — "Дом, милый дом", режиссер Фатон Байрактари

Коста-Рика — "О нас", режиссер Эрнан Хименес

Куба — "Спутник", режиссер Павел Жиро

Кырзызстан — "Завещание отца", режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу

Латвия — "Рассвет", режиссер Лайла Пакалныня

Ливан — "Очень большая шишка", режиссер Мир-Жан Бу Шайя

Литва — "День Сенеки", режиссер Кристийонас Вилджюнас

Люксембург — "Голоса из Чернобыля", режиссер Пол Крухтен

Македония — "Освобождение Скопье", режиссеры Раде Шербеджия и Данило Шербеджия

Малайзия — "Прекрасная боль", режиссер Тунку Мона Реза

Марокко — "Побудь на моем месте", режиссер Саид Кхаллаф

Мексика — "Пустыня", режиссер Хонас Куарон

Непал — "Черная курица", режиссер Мин Баадур Бам

Нидерланды — "Тонио", режиссер Паула ван дер Уст

Новая Зеландия — "Трепетная правда", режиссер Питра Бриткелли

Норвегия — "Выбор короля", режиссер Эрик Поппе

Пакистан — "Мах и Мир", режиссер Анджум Шахзад

Палестина — "Кумир", режиссер Хани Абу-Ассад

Панама — "Salsipuedes", режиссеры Рикардо Агиляр Наварро и Манолито Родригес

Перу — "Видеофилия (и другие вирусные синдромы)", режиссер Хуан Даниель Ф. Молеро

Польша — "Остаточные изображения", режиссер Анджей Вайда

Португалия — "Военные письма", режиссер Иво Феррейра

Россия — "Рай", режиссер Андрей Кончаловский

Румыния — "Сьераневада", режиссер Кристи Пую

Саудовская Аравия — "Барака встречает Барака", режиссер Махмуд Саббаг

Сербия — "Дневник машиниста", режиссер Милош Радович

Сингапур — "Ученик мастера", режиссер Джунфен Бу

Словакия — "Новая Эва", режиссер Марко Скоп

Словения — "Хьюстон, у нас проблемы!", режиссер Зига Вирч

Тайвань — "Держитесь, дети", режиссер Лаха Мебоф

Таиланд — "Карма", режиссер Канитта Квуньо

Турция — "Холода Каландара", режиссер Мустафа Кара

Украина — "Украинские шерифы", режиссер Роман Бондарчук

Уругвай — "Гренки", режиссер Манане Родригес

Филиппины — "Мама Роза", режиссер Брийанте Мендоса

Финляндия — "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки", режиссер Юхо Куосманен

Франция — "Она", режиссер Пол Верховен

Хорватия — "На другой стороне", режиссер Зринко Огреста

Черногория — "Черная булавка", режиссер Иван Маринович

Чехия — "Потерянные в Мюнхене", режиссер Петр Зеленка

Чили — "Неруда", режиссер Пабло Ларраин

Швейцария — "Жизнь кабачка", режиссер Клод Баррас

Швеция — "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм

Эквадор — "Такова жизнь в тропиках", режиссер Себастьян Кордеро

Эстония — "Мама", режиссер Кадри Кыусаар

Южная Африка — "Зови меня вором", режиссер Дэрин Джошуа

Южная Корея — "Секретный агент", режиссер Ким Чжи Ун

Япония — "Если бы я жил со своей мамой", режиссер Ёдзи Ямада.

После показа всех этих фильмов для голосующих, киноакадемия составит шорт-лист из девяти картин. Пять номинантов на "Оскар" будут объявлены 24 января наряду со всеми остальными претендентами на престижную кинопремию.

Напомним, фильм москвички о событиях в Украине победил на конкурсе в США.

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