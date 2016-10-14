Шендерович считает, что для Путина "война — мать родна"

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович заявил, что для президента РФ Владимира Путина "война — мать родна".

Об этом литератор рассказал в эфире радио Эхо Москвы.

По его словам, политик пришел к власти на рукотворной войне и удерживает популярность уже сейчас.

"… после Крыма и Донбасса ему деваться некуда. Все, значит, Россия — в кольце фронтов. Кругом враги: нас окружили, обложили. Мы последний оплот мира и духовности…", — иронизирует он.

Ранее Виктор Шендерович, комментируя возможное серьезное снижение в РФ цен на водку, сказал, что для Владимира Путина опасность представляет трезвый человек, при этом "сейчас самое время дать россиянам упиться до полусмерти".