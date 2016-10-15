Шендерович спрогнозировал, когда Путину наступит конец

Президенту РФ Владимиру Путину наступит конец, когда в стране в головах людей наступит мирное время, позволяющее просто нормально смотреть и оценивать факты, и он это прекрасно понимает.

Об этом российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович рассказал в эфире радио Эхо Москвы.

В то же время литератор подчеркнул, что глава государства в мирное время — "лузер".

"Он захватил власть, корпорация захватила власть и не уходит, и все провалила, что могла: экономику, статус России…", — отметил собеседник журналистов.

Ранее Виктор Шендерович, комментируя возможное серьезное снижение в России цен на водку, сказал, что для Владимира Путина опасность представляет трезвый человек, при этом "сейчас самое время дать россиянам упиться до полусмерти".