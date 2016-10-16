Путин на коне стал героем мультфильма "Симпсоны", опубликовано видео

Знаменитый американский сериал "Симпсоны" в 600-ой серии использует в качестве персонажа российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет hyser.

Тизер серии появился на YouTube и стремительно набирает просмотры.

Серия выйдет на телеканале Fox 16 октября. По сюжету, действие серии происходит 8 ноября на участке для голосования на выборах президента США.

Главный герой, Гомер Симпсон пришел проголосовать и вступил в дискуссию с избирателем, который агитирует за кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Завязывается драка, в которой Гомер стягивает маску с лица оппонента — и внезапно им оказывается Путин.

В мультфильме российский президент выезжает из кабинки для голосования на коне и заявляет, что победа Трампа гарантирована: его результат будет 102%.

Как сообщалось ранее, герои американского мультсериала "Симпсоны" еще шесть лет назад назвали или предугадали имена двух нобелевских лауреатов 2016 года.

Напомним, Путин-ангел, изображенный на платье, взорвал Сеть.