Макаревич об убийстве "Моторолы": гражданин России был преступником

Уничтоженный в Донецке в результате взрыва лифта главарь банды "Спарта" по прозвищу "Моторола" (российский наемник Арсен Павлов) был преступником.

Об этом известный российский музыкант Андрей Макаревич написал у себя на странице в Facebook.

"Ребята, совершенно серьезно обращаюсь к более юридически подкованным, чем я: существует ли в России закон, запрещающий гражданам России участвовать в боевых действиях за пределами страны? Если закон такой есть, и наша стремительная Дума его еще не отменила, то гражданин России по прозвищу "Моторола", согласно этому закону, — преступник. Или нет такого закона?" — задал резонный вопрос музыкант.

Напомним, вчера в Донецке помпезно похоронили Моторолу, очередь была как в Мавзолей.