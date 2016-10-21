Анастасия Приходько стала рокершей и будет петь только на украинском

Отныне певица Анастасия Приходько будет петь в стиле рок, поэтому и выглядит сейчас соответственно.

Приходько представила новый клип на трек "Луна-ностальгия", где предстала в образе роковой рокерши — в байкерских штанах, кожаной куртке и грубой обуви.

Автором новой песни стала сама певица. По словам артистки, теперь она будет писать тексты и музыку только сама и исключительно на украинском языке. Чтобы усовершенствовать свое знание языка, Настя даже наняла преподавателя. Режиссером видео на песню "Луна-ностальгия" стал известный украинский клипмейкер Виктор Придувалов, который до этого работал с "Океаном Ельзи", "Бумбоксом", "Скрябиным", ТНМК.

Клип сняли менее, чем за сутки и не использовали никаких спецэффектов. Акцент — на певицу и ее песню. Кроме того, Настя рассказала, что сейчас работает над третьим альбомом.

Напомним, ранее Приходько заявила, что официально отказывается от песни "Мамо".