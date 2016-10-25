Женя Толочный: украинские артисты нужны и востребованы во всем мире, в том числе в России

На сайте "Главред" состоялся чат с певцом и музыкантом, вокалистом группы "Скрябин", финалистом телевизионного шоу "Голос країни" Женей Толочным, который год назад создал собственную группу, начал работу над авторским материалом и записал EP "ЧерноеБелое". Общаясь с читателями, артист рассказал, как попал в группу "Скрябин", не пугала ли его ответственность, когда он соглашался занять место Кузьмы, продолжается ли это сотрудничество сегодня, что ему как исполнителю дало участие в талант-шоу, сложно ли прокладывать путь на большую сцену, а также на что готов ради славы и популярности. Кроме того, Женя рассказал, какие чувства вызывает у него происходящее сейчас на его малой родине — в Горловке, принципиально ли для него, на каком языке петь, а также как он относится к выступлениям в России в нынешней ситуации.

Представляем стенограмму чата с Женей Толочным.

Tianna: Вы ведь в основном работаете в направлении поп-музыки. Возникает ли желание поэкспериментировать и попробовать себя в других музыкальных стилях? Если да — то в каких?

Женя Толочный: В данный момент, когда творческий процесс происходит очень динамично, сложно определить, в каком жанре работает моя группа. Поэтому пока острых заявлений делать не буду. Сейчас мы готовим большое количество нового материала, и в репетиционном процессе он звучит несколько агрессивнее, чем поп-музыка. Услышим все на концерте.

Tianna: На что вы готовы ради популярности и славы? Например, для вас приемлемы такие способы удерживать свое имя на слуху, как откровенные фотосессии, обнародование подробностей личной жизни, скандалы и т.д.?

Женя Толочный: Мне кажется, что все это — часть общего процесса. Когда ты играешь со своей популярностью, это уже не ощущается как "удерживание имени на слуху". Это уже просто творческое баловство, за которым всегда приятно наблюдать поклонникам.

Tianna: Жень, как вы относитесь к коллегам, которые, несмотря ни на что, продолжают концертную деятельность в РФ даже во время войны?

Женя Толочный: Многие мои друзья сейчас переехали в Россию, многие — переехали в США, Европу, Азию. Это наши реалии. Россия — это удобная страна для реализации творчества украинцев, потому что, как ни крути, наши артисты там всегда востребованы и всегда были интересны. Как и во всем остальном мире, на самом деле, это правда. Я считаю, что гастрольная жизнь — это неотъемлемая часть творчества, ее нельзя забирать у человека, независимо от его политических взглядов и даже ситуации в стране.

Ingrid: Какую самую нелепую сплетню о вас распространяли СМИ?

Женя Толочный: Надеюсь, я об этом никогда не узнаю. Не хочется передавать сплетни.

Ingrid: А вот если бы не музыка, чем бы вы занимались в жизни? Вы с детства шли к этой карьере, или рассматривались другие варианты?

Женя Толочный: По образованию я инженер. Но я бы все равно занимался реализацией творческого потенциала. Скорее всего, я бы работал в рекламе. Я когда-то и работал в международной рекламной компании.

Lika: Евгений, если не ошибаюсь, вы родом из Донецкой области. Как сложилась жизнь вашей семьи после всех этих событий на Донбассе? Что лично чувствуете вы, глядя на то, что происходит на вашей малой родине?

Женя Толочный: Я переехал в Киев достаточно давно, мои родители — за несколько лет до того, как начался Майдан.

Какие чувства? Смешанные. Очень проблематично теперь приехать на свою родину. А родителям теперь сложно навестить могилы своих родителей (мои бабушки и дедушки), потому что кладбище попросту заминировано.

innia_yur: Как вы относитесь к непредвиденным ситуациям и форс-мажорам во время выступлений? Часто случаются курьезы?

Женя Толочный: Курьезы случаются часто. Это целая графа в жизнедеятельности, потому что курьезы, которые случаются с музыкантами, самые смешные. Были и прыжки, и падения со сцены, и микрофоны, которые не появляются на сцене перед выступлением… Сложно представить, что все это на самом деле происходит, но это правда.

Asia: Розкажіть про концерт, який уже не за горами і має відбутися в "Атласі". Що цікавого там буде?

Женя Толочный: Это будет концерт новой украинской музыки, над которой мы работали этим летом. Мы выпустили новый ЕР "ЧерноеБелое", сыграем несколько песен из него. А в остальном мы будем играть новые композиции, и они будут на украинском языке. Все состоится уже в этот четверг, 27 октября. Мы представим новую концертную программу. На концерте также пройдет фотомарафон репортажной съемки. Будем рады всех видеть.

Asia: З ким із українських артистів ви би хотіли створити дуетну пісню?

Женя Толочный: Дуэт — это, прежде всего, творческая дружба, которая перерастает в музыку. Поэтому, прежде всего, хотелось бы приобретать больше творческих друзей, а дуэты будут не за горами.

Asia: Наскільки вам комфортно працюється в реаліях українського шоу-бізу? Що найбільше дратує?

Женя Толочный: Больше всего раздражает, что украинский шоу-бизнес такой талантливый и такой одинокий. Украинская музыка сейчас находится в активной фазе развития. И катализатором послужили изменения в нашем сознании и политической жизни. К счастью или к сожалению — не знаю. Жаль только, что это не произошло намного раньше.

y-grek: Евгений, не могу понять — вы по-прежнему остаетесь в "Скрябине" или занимаетесь исключительно своим сольным проектом?

Женя Толочный: Прежде всего, я занимаюсь проектом, который называется Женя Толочный. "Скрябин" — это творческое сотрудничество, дуэт, о котором мы перед этим говорили. Не стоит путать эти проекты. Кстати, в этом сезоне у нас будет еще несколько сюрпризов для поклонников "Скрябина".

Alia: Что вам дало участие в талант-шоу? Много ли они значат для начинающего артиста, или заканчивается проект, и автоматически исчезает и артист?

Женя Толочный: Талант-шоу — это, прежде всего, хорошая возможность заглянуть в мастерскую шоу-бизнеса. Поэтому это очень много значит для начинающего музыканта. Но не всегда молодые музыканты помнят о своем главном предназначении на этом шоу — побеждать самого себя и расти в том пространстве эфира и зрителя, которое аккумулируется на глазах. Потому хочется пожелать всем участникам талант-шоу боевого духа и не терять своего творческого предназначения.

Я надеюсь, что в процессе талант-шоу артист все-таки появляется.

Alia: Когда вы начали заниматься музыкой? Вас заставляли родители, или вы ходили в музыкалку с удовольствием? Помните ваше самое первое выступление?

Женя Толочный: Не помню, когда меня заставляли родители, да и своих занятий в музыкальной школе не помню, потому что их никогда не было. :) Помню свое безумное желание научиться. Помню месяцы и годы, которые я провел наедине с собой и гитарой. Сейчас такой период, когда ты каждый день понимаешь, что только сейчас по-настоящему начинаешь заниматься музыкой.

semen_senia: Бываете ли вы с выступлениями на фронте или в прифронтовых городах? Как вообще относитесь к таким концертам?

Женя Толочный: Отношусь к ним с теплом. Буквально месяц назад я был в Краматорске, где был открытый концерт. Это был целый стадион людей! И часть этих людей была мне более близка, потому что там были люди из моего города — из Горловки, из других городов, где я жил или бывал.

Kleo: Женя, такой вопрос, как вы относитесь к принятому не так давно закону о квотах на украинскую музыку? Планируете сами создавать больше песен на украинском языке? Вообще, насколько для вас принципиально, на каком языке петь?

Женя Толочный: Актуальный вопрос. К моему счастью, незадолго до принятия этого закона мы создали целый альбом украинской музыки, потому сейчас мы больше "вооружены". Впервые я пел на украинском ровно год назад — на проекте "Голос країни".

На каком языке петь, абсолютно не принципиально. Однако хочется, чтобы украинский язык больше интегрировался в международное пространство.

Larisa: Как вы попали в группу "Скрябин"? Сомневались ли, принимая решение об участии или неучастии в этом проекте? Ведь, как ни крути, но ответственность встать на место Кузьмы очень большая...

Женя Толочный: Ответственность очень большая, и риски остаться недопонятым тоже были. Но я согласился на этот эксперимент, потому как предложение было выступить на львовском концерте памяти и увидеть 60 тысяч человек было для меня большим соблазном. Тем более, мне досталась хорошая песня и, как мне показалось, у нас все получилось. А уже после этого у нас был концертный тур. Это и есть история, как я попал в группу "Скрябин".

Sonita: Что вы думаете о конкурсе "Евровидение"? Вам было бы интересно поучаствовать в нем, или это не ваш формат?

Женя Толочный: "Евровидение" — это очень интересная платформа для любого рода музыкантов, потому как публика смотрит на всех артистов одинаково, независимо от того, насколько тот или иной исполнитель популярен в нашей стране. Поэтому если у тебя есть хорошая песня, то есть все шансы принять участие в "Евровидении". Радует тенденция развития отборочных туров. Честно признаюсь, хочется принять участие в этом конкурсе, и я ищу хорошую песню — ведь это конкурс песни.

Anatoliy: Женя, как влияет на ваш выбор концертных площадок и формирование графика выступлений нынешняя ситуация в стране? Для вас приемлемо выступать в России?

Женя Толочный: Когда начнут звать в Россию, тогда и буду думать. Пока что мой концертный график ограничен Украиной и США. А вот в Россию пока не зовут.

Liam: Сложно ли вам прокладывать путь на большую сцену и завоевывать популярность? Что дается труднее всего?

Женя Толочный: Труднее всего выстоять и остаться творчески наполненным, не растерять свое рвение и целеустремленность. Но все это часть процесса, поэтому нужно расслабиться и наслаждаться полетом.

Valentyna: З вашої точки зору, чи повинне мистецтво бути понад і поза політикою? Чи повинні митці говорити тільки про "високе і прекрасне", оминаючи гострі соціальні й політичні теми, аби нікого не дратувати?

Женя Толочный: Когда это сбалансировано, в этом нет никаких проблем. За этот баланс мы всегда и боремся. Творцы должны все-таки быть частью социальной жизни, прежде всего, а потом уже и политической.

Sonita: Чего ожидаете от "Евровидения-2017"? Сможем его достойно принять? И еще — ваша позиция относительно того, как следует нам принимать участника от России?

Женя Толочный: Принимать всех участников необходимо с гордостью и радушием. Я надеюсь, что шоу получится, и мы, во-первых, подтвердим свой статус победителя, во-вторых, достойно представим хорошего участника.

Fekla: Сейчас, когда прошло уже немало времени с тех пор, когда вы участвовали в "Голосі країни", скажите, что чаще всего вспоминаете об этом проекте? По каким моментам возникает ностальгия? И повторения чего вы бы ну точно не хотели в вашей жизни с того периода? Спасибо.

Женя Толочный: Немногие знают, что на проекте "Голос країни" перед самым финалом я серьезно заболел. И это была большая проблема, потому как последние два эфира мой голос реанимировал профессиональный фониатор. И, к сожалению, как мне показалось, я не смог выложиться на 120%, потому что просто физически был не в состоянии. Не хотелось бы повторить это при любых обстоятельствах.

Ностальгия возникает каждый раз, когда шоу выходит в эфир. Но это приятные эмоции, которые ты переживаешь вместе с новыми участниками.

Fekla: Жень, а каких высот вы стремитесь достичь в творческом плане? Вот что для вас будет той точкой, событием, когда вы сможете себе сказать, что реально многого добились в творчестве и реализовались как артист? Вы вообще амбициозный человек?

Женя Толочный: Амбициозность толкает всех творческих людей действовать.

Моей отправной точкой будет, наверное, успешная песня, потому что все ради этого. Когда эта песня станет двигателем для концертной деятельности и будет заставлять аудиторию хотеть слушать еще и еще, тогда я пойму, что что-то по-настоящему получилось. А, как для музыканта, таким событием для меня станет, конечно же, большой концертный зал, например, в "Стереоплаза".

Фото Александра Синицы