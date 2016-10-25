Руслана Писанка о московских друзьях: они не присоединяются к оголтелой толпе

Известная украинская актриса рассказала, как сейчас происходит ее общение с российскими коллегами, и удалось ли ей найти с ними понимание в политических вопросах.

Об этом артистка Руслана Писанка рассказала на чате в "Главреде".

Писанка призналась, что за годы работы у нее появилось много друзей в Москве.

"У меня много коллег, которые стали моими друзьями за годы жизни в Москве. А если я уже с кем-то сдружилась, то вряд ли что-то может нашу дружбу пошатнуть. Слава Богу, все мои друзья с интеллектом, это люди, которые понимают, что происходит, и они не присоединяются к оголтелой толпе, которая произносит лозунги, навязанные какими-то структурами и организациями".

Актриса призналась, что ее московские друзья прекрасно понимают пропаганду. "Это люди, которые делают выводы из того, что видят в своей жизни. Мы с ними прекрасно понимаем, что существует пропаганда и с одной, и с другой стороны, и мы, чтобы не разрушить наши связи, должны быть выше этого. Я поддерживаю отношения, но все же оставляю им право на свободу. Если они сделают свой выбор, и он не совпадет с моим, я не буду навязывать свою позицию, даже если это будет стоить дружбы".

Напомним, Руслана Писанка призналась, что после успеха на "Погоде" ей часто стали звонить мужчины.