Кабмин передумал ограничивать расходы на подготовку к "Евровидению-2017"

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на затраты при подготовке к проведению в Киеве песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 октября.

"Проектом предлагается установить, что Национальная телерадиокомпания при осуществлении расходов, предусмотренных на подготовку и проведение в 2017 году в Украине песенного конкурса, не будет применять предельные суммы расходов, предусмотренные постановлением Кабмина №332", — сообщил председатель Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, представляя документ.

По его словам, в проекте предусмотрено увеличение сроков предоплаты за товары и услуги, необходимые для подготовки к проведению мероприятия. Читайте также: Киев планирует заработать на Евровидении 600 млн грн.

Напомним, стали известны 5 основных мест проведения "Евровидения-2017".