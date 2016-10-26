"Даже не умеет худеть во время голодовки". Украинский художник раскритиковал Савченко

Украинский художник и активист Сергей Поярков заявил, что нардеп Надежда Савченко не является специалистом ни в одной из областей и ничего не умеет.

Об этом он рассказал Гордону, комментируя ее визит в Москву (столица России).

По словам аналитика, она "поступает таким образом, что обсуждать ее поступки вообще не хочется".

"Это человек с полным отсутствием мозга… Кто она вообще по профессии? Как политик она ноль. Как военный — тоже", — отметил собеседник издания.

Также Поярков считает, что народная избранница "даже не умеет худеть во время голодовки". "Обсуждать действия человека, который ни в чем не специалист, я считаю бессмысленным занятием", — добавил активист.

Ранее дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Надежда Савченко, несмотря на обвинения ее в пророссийских настроениях, не является агентом спецслужб РФ.