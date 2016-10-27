В новом видео группа Pussy Riot раскритиковала российскую власть

Российская феминистическая панк-рок-группа Pussy Riot, известная своими протестами против политики президента России Владимира Путина, выпустила новый шокирующий клип под названием "Organs".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на видео, опубликованное в Youtube.

В новой песне группа поет о процессах, которые сейчас происходят в России. Например, Pussy Riot говорят о бездумных законах, которые принимает Госдума РФ, задержаниях, запретах и развале экономики. В тексте новой работы Pussy Riot звучат такие слова:

"Дума бездумна, бездарны законы нет экономики или обороны, а есть: лубянка, лагерь, наручники, заборы бастрыкин сечин жулики воры железные занавесы, кормушки, щеколды сизо коридоры, решек аккорды в стране авангарда унылые морды уроды в мордовии оттачиваю гонор сух бичпакет в столыпинском вагоне надзирателей морды".

Напомним, "Русские не с*ут" — новый шедевр Михаила Ефремова взорвал Интернет.