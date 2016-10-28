Украинский режиссер рассказал, что мешает развиваться нашему кино

Украинский режиссер считает, что украинская киноиндустрия не сильно отстала от европейской.

Об этом Алексей Шапарев рассказал на чате в "Главреде".

"Первая причина — финансирование. Вторая — очень низкая стоимость продукта в Украине, каналы покупают его за скудные бюджеты. Также постоянное отсутствие маркетинговых бюджетов для продвижения фильмов — зритель часто даже не подозревает, что в Украине снят тот или иной фильм. Это один из немаловажных факторов", — заявил Шапарев.

Также режиссер называет одной из причин — отсутствие опыта. "У нас очень маленькая образовательная база по поставке кадров. Потому что даже люди, получившие высшее образование, добывают опыт, уже непосредственно участвуя в проектах. И таких пунктов много. Мы несильно отстали от европейской индустрии, которая находится в таком же грустном положении. Голливуд сожрал всех".

Напомним, украинский режиссер вызвал скандал в Сети из-за оккупированного Крыма.

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