Российские правоохранители проведут расследование по факту смерти клоуна Попова

Управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области начало проверку по факту смерти клоуна Олега Попова.

Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства, сообщает ТАСС.

"Следственное управление по Ростовской области начало доследственную проверку по факту гибели Олега Попова", — заявили в пресс-службе.

При этом в Следкоме РФ отметили, что обстоятельства смерти они смогут сообщить позже.

Напомним, вчера в Ростове-на-Дону (РФ) во время гастролей на 87-м году жизни умер Олег Попов.

Напомним, в России умер старейший действующий актер планеты Владимир Зельдин.