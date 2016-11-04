Украинский музыкант сыграет на концерте популярной группы Space

Известный музыкант признался, что сотрудничает со звездой мирового масштаба Дидье Маруани.

Об этом пианист-виртуоз, композитор, обладатель Голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара рассказал на чате в "Главреде".

Хотя композитор признается, что работа с солистом группы Space не просто сотрудничество, а нечто большее. "Я бы не назвал это сотрудничеством. Это, скорее, уже родственные связи. Мы с Дидье очень близки и знакомы более 20 лет. Дидье в свое время дал мне веру в то, что инструментальная музыка может быть востребована. И сегодня я это ощущаю в полном объеме. Дидье готовит новый тур, посвященный сорокалетию группы Space, и, конечно, я буду принимать участие в этих концертах".

Но рассказывать, что именно исполнит на сцене с мировой звездой, Хмара пока не спешит.

"С Дидье Маруани мы всегда готовим что-то интересное. Я надеюсь, в следующем году вы сможете это услышать. Сотрудничество с группой "Без ограничений" — это опыт. Они абсолютно самостоятельная группа, имеет свою аудиторию и концерты. Мое главное правило — "никогда не говори нет".

Напомним, пианист-виртуоз рассказал, как сыграл гимн Украины на вокзале в Париже.