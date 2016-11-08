Ирина Геращенко требует разобраться с концертами российских артистов во дворце "Украина"

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подготовила запрос в Госуправделами с требованием предоставить информацию о том, соблюдают ли во дворце "Украина" указание пограничников о проверке артистов, которые побывали на оккупированных территориях и в Крыму.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, запрос касается руководства госучреждений, которые предоставляют помещения для проведения концертов. Геращенко заявила, что у арендаторов должны интересоваться, не нарушали ли приглашенные артисты украинские границы, не посещали ли незаконно оккупированные территории или давали концерты в Крыму.

Напомним, в Киеве могут запретить концерт Кристины Орбакайте.