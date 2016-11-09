Украинский актер объяснил причину развала отечественного кино

Украинское кино сейчас только зарождается и нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть это искусство.

Об этом заявил актер театра и кино, ведущий шоу "Холостяк" Иван Городецкий на чате в "Главреде".

"Состояние украинское кино ближе всего к фразе "только зарождается". К глубокому сожалению, был большой период в истории государства, в котором была потеряна связь с той старой легендой — Киностудией Довженко, Одесской киностудией, Ялтинской киностудией. Они творили мировые шедевры, и на этих шедеврах выросли целые поколения", — сказала Городецкий.

Актер также считает, что сейчас труднее найти людей, которые столь самоотверженно относятся к своей профессии. "Для того, чтобы не потерять, нужно было просто быть внимательным и благодарным к тем, кто создает историю искусств в Украине. Но вся история и вся благодарность была поменяна на "франклины", "рузвельты" и т.д. А сейчас, когда это все разрушилось до нуля, очень тяжело найти людей, которые будут столь фанатичны, самоотверженны и преданы этой профессии. Потому что в тот период, когда этих людей нужно было поддерживать, их бросили на произвол судьбы, забыв, что им нужно кушать, как минимум, два раза в день. Но благодаря своему таланту они нашли источники — к сожалению, они находятся не в Украине. И сейчас нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть искусство кино в Украину".

Напомним, украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" вспомнил, как учился у ведущего Ивана Урганта.

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