"Проффесор" и "кровосісі": лучшие ляпы украинских политиков

9 ноября 2016, 13:14

В День письменности "Главред" вспомнил примеры безграмотности чиновников.

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечается День украинского языка и письменности.

В День украинской письменности "Главред" решил пойти вопреки правилам и вспомнить безграмотность наших политиков.

В тройке лидеров первенство имеет нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Киевский градоначальник известен не только своей боксерской карьерой, но и забавными оговорками.

Виталий Кличко

Как-то комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, Кличко перепутал слова и вместо "зимы" призвал горожан готовиться к "земле". "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле", — заявил Кличко.

Целый ряд фотожаб пользователи соцсетей создали после того, как Кличко не смог посчитать своих заместителей. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров. Назначить их невозможно. Не знаю, почему", — заявил столичный мэр.

Хитом социальных сетей стало высказывание Кличко относительно завтрашнего дня. Яркую цитату мэра Киева сразу подхватили интернет-юзеры и создали с ней ряд фотожаб и даже видеоклип. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

В эфире политического ток-шоу Кличко высказался об аннексии Крыма, но при этом ввел в ступор присутствовавших в студии:

Виктор Янукович

Экс-президент-беглец Виктор Янукович, не зная украинского языка, был вынужден разговаривать на нем. Поэтому, зачитывая речи, он придумывал немыслимые ударения в украинских словах или же вообще говорил немыслимые вещи. Практически с начала государственной деятельности с Януковичем случались курьезы. Чего только стоит "яичное покушение" на Виктора Федоровича! Или угощение конфетами, которые он предлагал пососать Путину и Медведеву.

Виктор Федорович отличился на встрече с бывшем госсекретарем, а ныне кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Он несколько раз назвал гостью "генеральным секретарем".

Самый известный грамматический ляп произошел с Януковичем в 2004 г. При заполнении анкеты для ЦИК он допустил 12 ошибок. Там же он указал свою ученую степень – "проффесор". Это слово закрепилось за Януковичем как прозвище, да и вообще стало нарицательным.

Еще один артефакт безграмотности Виктора Федоровича хранится в книге почетных гостей ПАСЕ в Страсбурге. Янукович оставил в ней запись на украинском с двумя ошибками: "премьєр-міністр" и "Европа".

Географические ляпы были коньком Виктора Федоровича. Как-то общаясь с прессой, он назвал Израиль европейской страной. Перед тем блеснул эрудицией, разделив Евразию на Азию и Евразию.

Бывший гарант предлагал провести Зимнюю Олимпиаду-2022 на Буковине. Позже выяснилось, что он имел в виду Буковель в Ивано-Франковской области.

В 2004 г. Янукович рассказал, что его благословили старцы на известной в православии горе Афон в Палестине. На самом же деле гора расположена в Греции.

В июле 2005 г. Виктор Федорович выразил соболезнования по поводу произошедших в Лондоне терактов, попутно обнаружив, что там собрались лидеры "большой восьмерки". В действительности саммит G8 проходил в шотландском Эдинбурге.

В 2007-м Янукович назвал Словакию Словенией. В Брюсселе он выдал географический винегрет из трех балканских стран: Сербии, Черногории и Косово. Говоря о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии, бывший президент Украины привел балканскую аналогию, но неудачно: "Это на примере Сербии… Или, вернее, признания независимости Черногории… Признания независимости Косово". В довершение Виктор Федорович перепутал Южную Осетию с Северной.

В январе 2010 г. в ходе предвыборной кампании президент заехал в Балаклею Харковской области. И перепутал город с крымской Балаклавой.

Осенью 2009 г. он навестил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Николаеве. И трижды приветствовал прихожан "на херсонской земле". "Низкий поклон Херсонщине!" — сказал Янукович. "Николаевщине!" — подсказали прихожане. "Николаевщине… — исправился Виктор Федорович.

Наиболее ярким был двойной конфуз в Давосе. Здесь президент Украины не смог выговорить главный лозунг Украины и рассуждал о голых женщинах. "Этот слоган — увікни... увікни...вікнить для себя Украину — это слоган промо-кампании нашего государства к Евро-2012", — надрывался Янукович. А потом заявил, что нет ничего прекраснее, чем увидеть раздевающихся по весне украинских женщин.

Чего только стоят литературные ляпы презедента-беглеца. Назвал русского писателя Антона Чехова "великим украинским поэтом". Спустя месяц в телеэфире ему напомнили о Чехове. И Янукович снова повторил, что считает его поэтом.

На церемонии открытия стадиона "Донбасс Арена" он зачитал стихотворение советского поэта Павла Беспощадного о Донбассе, назвав автора Павлом Бессмертным.

В разное время он называл поэтессу Анну Ахматову Анной Ахметовой. Украинского писателя Гулака-Артемовского — АртЁмовским. А одесского писателя Исаака Бабеля перепутал с деятелем немецкого рабочего движения Августом Бебелем.

Николай Азаров

Но никто не смог превзойти бывшего премьер-министра Николая Азарова в красноречии. Украинский язык ему был настолько чужд, что слушать без слез его речь было невозможно.

"Главред" вспомнил самые забавные высказывания Николая Яновича. "В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо".

"Наверно, меня не радует, что наши папередники сидят и, наверное, не надо устраивать соревнование, а кого мы больше посадим. Наверное, надо создать такие условия, при которых ни папередники не садились бы, ни сегодняшние деятели не подвергались судебным преследованиям".

"Чому підзабуті традиційні українські цінності? Не треба скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю". "Ще раз попередживаю!".

Напомним, в Британии ляпы Януковича приравняли к перлам Буша.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Янукович Азаров Кличко Украинские политики День письменности ляпы грамотность
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять