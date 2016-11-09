"Проффесор" и "кровосісі": лучшие ляпы украинских политиков

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечается День украинского языка и письменности.

В День украинской письменности "Главред" решил пойти вопреки правилам и вспомнить безграмотность наших политиков.

В тройке лидеров первенство имеет нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Киевский градоначальник известен не только своей боксерской карьерой, но и забавными оговорками.

Как-то комментируя ситуацию в Киеве с подготовкой к отопительному сезону, Кличко перепутал слова и вместо "зимы" призвал горожан готовиться к "земле". "Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле", — заявил Кличко.

Целый ряд фотожаб пользователи соцсетей создали после того, как Кличко не смог посчитать своих заместителей. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров. Назначить их невозможно. Не знаю, почему", — заявил столичный мэр.

Хитом социальных сетей стало высказывание Кличко относительно завтрашнего дня. Яркую цитату мэра Киева сразу подхватили интернет-юзеры и создали с ней ряд фотожаб и даже видеоклип. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".

В эфире политического ток-шоу Кличко высказался об аннексии Крыма, но при этом ввел в ступор присутствовавших в студии:

Экс-президент-беглец Виктор Янукович, не зная украинского языка, был вынужден разговаривать на нем. Поэтому, зачитывая речи, он придумывал немыслимые ударения в украинских словах или же вообще говорил немыслимые вещи. Практически с начала государственной деятельности с Януковичем случались курьезы. Чего только стоит "яичное покушение" на Виктора Федоровича! Или угощение конфетами, которые он предлагал пососать Путину и Медведеву.

Виктор Федорович отличился на встрече с бывшем госсекретарем, а ныне кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Он несколько раз назвал гостью "генеральным секретарем".

Самый известный грамматический ляп произошел с Януковичем в 2004 г. При заполнении анкеты для ЦИК он допустил 12 ошибок. Там же он указал свою ученую степень – "проффесор". Это слово закрепилось за Януковичем как прозвище, да и вообще стало нарицательным.

Еще один артефакт безграмотности Виктора Федоровича хранится в книге почетных гостей ПАСЕ в Страсбурге. Янукович оставил в ней запись на украинском с двумя ошибками: "премьєр-міністр" и "Европа".

Географические ляпы были коньком Виктора Федоровича. Как-то общаясь с прессой, он назвал Израиль европейской страной. Перед тем блеснул эрудицией, разделив Евразию на Азию и Евразию.

Бывший гарант предлагал провести Зимнюю Олимпиаду-2022 на Буковине. Позже выяснилось, что он имел в виду Буковель в Ивано-Франковской области.

В 2004 г. Янукович рассказал, что его благословили старцы на известной в православии горе Афон в Палестине. На самом же деле гора расположена в Греции.

В июле 2005 г. Виктор Федорович выразил соболезнования по поводу произошедших в Лондоне терактов, попутно обнаружив, что там собрались лидеры "большой восьмерки". В действительности саммит G8 проходил в шотландском Эдинбурге.

В 2007-м Янукович назвал Словакию Словенией. В Брюсселе он выдал географический винегрет из трех балканских стран: Сербии, Черногории и Косово. Говоря о возможном признании независимости Абхазии и Южной Осетии, бывший президент Украины привел балканскую аналогию, но неудачно: "Это на примере Сербии… Или, вернее, признания независимости Черногории… Признания независимости Косово". В довершение Виктор Федорович перепутал Южную Осетию с Северной.

В январе 2010 г. в ходе предвыборной кампании президент заехал в Балаклею Харковской области. И перепутал город с крымской Балаклавой.

Осенью 2009 г. он навестил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Николаеве. И трижды приветствовал прихожан "на херсонской земле". "Низкий поклон Херсонщине!" — сказал Янукович. "Николаевщине!" — подсказали прихожане. "Николаевщине… — исправился Виктор Федорович.

Наиболее ярким был двойной конфуз в Давосе. Здесь президент Украины не смог выговорить главный лозунг Украины и рассуждал о голых женщинах. "Этот слоган — увікни... увікни...вікнить для себя Украину — это слоган промо-кампании нашего государства к Евро-2012", — надрывался Янукович. А потом заявил, что нет ничего прекраснее, чем увидеть раздевающихся по весне украинских женщин.

Чего только стоят литературные ляпы презедента-беглеца. Назвал русского писателя Антона Чехова "великим украинским поэтом". Спустя месяц в телеэфире ему напомнили о Чехове. И Янукович снова повторил, что считает его поэтом.

На церемонии открытия стадиона "Донбасс Арена" он зачитал стихотворение советского поэта Павла Беспощадного о Донбассе, назвав автора Павлом Бессмертным.

В разное время он называл поэтессу Анну Ахматову Анной Ахметовой. Украинского писателя Гулака-Артемовского — АртЁмовским. А одесского писателя Исаака Бабеля перепутал с деятелем немецкого рабочего движения Августом Бебелем.

Но никто не смог превзойти бывшего премьер-министра Николая Азарова в красноречии. Украинский язык ему был настолько чужд, что слушать без слез его речь было невозможно.

"Главред" вспомнил самые забавные высказывания Николая Яновича. "В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо".

"Наверно, меня не радует, что наши папередники сидят и, наверное, не надо устраивать соревнование, а кого мы больше посадим. Наверное, надо создать такие условия, при которых ни папередники не садились бы, ни сегодняшние деятели не подвергались судебным преследованиям".

"Чому підзабуті традиційні українські цінності? Не треба скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю". "Ще раз попередживаю!".

Напомним, в Британии ляпы Януковича приравняли к перлам Буша.