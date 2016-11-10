Положинский о войне на Донбассе: Виновных нужно искать с обеих сторон

Лидер группы "Тартак" и "Бувье" Сашко Положинский уверен, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит на Донбассе.

Об этом Положинский рассказал в интервью Эспрессо.TV.

"Нужно наказать всех виновных и с той стороны, и с нашей стороны. Потому что такие тоже есть. Я уверен, что очень много людей на разных ответственных должностях виноваты в том, что происходит в нашей стране: кто-то вовремя чего-то не сделал, кто-то вовремя не дал соответствующий приказ, кто-то неправильный дал приказ. Виновных нужно искать с обеих сторон. Не все одинаковые с нашей стороны линии фронта, так же не все одинаковые с той стороны линии фронта", — убежден Положинский.

По его словам, главное, чтобы все настоящие преступления или ошибки не остались безнаказанными.

Он добавляет, что основная масса людей достаточно аморфны, для них важны какие-то базовые жизненные необходимости: поесть, попить, чтобы жить в тепле, комфорте, иметь определенный набор развлечений. А остальные вопросы, вроде того, в какой стране жить, являются не столь важными.

Напомним, лидер группы "Тартак" Положинский презентовал новый клип.