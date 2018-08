В США умер автор культовой песни Hallelujah Леонард Коэн

В США в возрасте 82 лет умер канадский музыкант и певец Леонард Коэн.

Об этом пишет Би-Би-Си, ссылаясь на фейсбук певца.

"С величайшей скорбью мы сообщаем, что легендарный поэт, автор песен и музыкант Леонард Коэн умер. Мы потеряли одного из наиболее уважаемых музыкальных деятелей", — говорится сообщении.

Причина смерти не уточняется. Прощание с певцом состоится в Лос-Анджелесе.

Леонард Коэн родился в 1934 году в Монреале. В студенчестве он начал заниматься литературой, опубликовал несколько сборников поэзии и романов.

В конце 60-х годов началась музыкальная карьера Коэна. Его первый альбом вышел в 1967 году.

В конце 70-х и начале 80-х годов интерес к творчеству Коэна угас, однако он снова стал популярным в середине 80-х после выхода альбома Various Positions.

Впоследствии Коэн увлекся буддизмом и в 1996 году стал монахом в Калифорнии. Через три года он вернулся с большим количеством нового материала. В 2001 году вышел первый после перерыва альбом Ten New Songs.

В 2008 году Коэн отправился в турне, которое длилось 18 месяцев. В 2012 году вышел его альбом Old Ideas, который оказался самым успешным в музыкальных чартах.

В прошлом месяце он выпустил свой 14-й альбом You Want It Darker. Одними из самых известных песен Коэна стали хиты Suzanne, Hallelujah, I'm Your Man.

Коэна всегда считали одним из самых загадочных музыкантов. Сюжеты его песен зачастую связаны с депрессией. Сам он говорил, что его работы характеризует скорее серьезность: "Я люблю посмеяться, но я думаю, что можно наслаждаться серьезностью. Все мы знаем, что когда ты закрываешь дверь и остаешься только со своим сердцем и своими эмоциями, становится не так уж и весело".

