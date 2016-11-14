Андрею Шевченко подарили портрет со стихами Кобзаря, опубликованы фото и видео

В Харькове местный художник Павел Нифонов подарил главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко его портрет со стихами Тараса Шевченко.

Об этом говорится на странице Федерации Футбола Украины в Facebook.

По ее данным, наставник получил картину на базе команды.

"На вырезанных из бумаги напечатанных стихах великого Кобзаря художник изобразил портрет тренера, что символизирует сочетание эпох украинского сознания и культуры", — отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером 15 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" запланировано проведение товарищеского матча между сборными Украины и Сербии по футболу. Узнать больше об игре можно здесь.

Фото: facebook.com/ffukraine, видео: Football Federation of Ukraine