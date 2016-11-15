Украинская группа "The ВЙО" порвала Сеть своей версией хита Стинга

Украинская группа "The ВЙО" презентовал песню и клип "Нам Пороблено".

Видео опубликовано на странице Уoutube Мирослава Кувалдина.

Музыканты написали слова на мелодию из песни британского певца Стинга Englishman in New York.

В песне "Нам Пороблено" лидер группы Мирослав Кувалдин поднимает тему языка и политики. В частности, в тексте говорится, что дома мы ведем себя, как на чужбине, ведь на радио не наши песни, "не наш язык в кино", а страной правят иностранцы.

За два дня песню послушали почти 24 тысячи раз.

Напомним, обладательница премии "Грэмми" спела украинскую народную песню.