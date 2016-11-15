Открытие "Евровидения-2017" могут перенести в Мариинский парк

Организаторы "Евровидения-2017" заявили, что на территории Софии Киевской церемонии открытия не будет.

Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы КГГА Алексей Резников, передает корреспондент 44.ua.

"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Как стало известно церемония открытия конкурса, может состояться в Мариинском парке.

"Организатором Евровидения 2017 является НТКУ. По локациям известны только МВЦ и размещение на той же территории пресс-центра для более 1,5 тыс. журналистов. На территории Софийской площади никаких церемоний Евро 2017 точно не будет. Церемония открытия возможно состоится возле Мариинского дворца", — сказал Резников.

Стоит отметить, что ранее было решено церемонию открытия провести на территории Софии Киевской. Позже президента Украины попросили не допустить открытие возле храма.

Напомним, по информации СМИ, Шакира может приехать в Киев на "Евровидение-2017".